تقودها امرأة .. شرطة دهوك تفكك عصابة بحوزتها أكثر من 500 ألف دولار أمريكي مزيف

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم الأحد، تفكيك عصابة لتزييف العملة تتألف من ثلاثة أفراد، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من عملة الدولار الأمريكي المزيفة.

وقال مسؤول اعلام شرطة دهوك، العقيد هيمن سليمان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المتهمين الثلاثة تم تسليمهم الى محكمة التحقيق في دهوك.

وأوضح أنه في البداية ألقت الشرطة القبض على المتهم الأول والذي كان بحوزته 29 ألف دولار مزيفة، والذي اعترف فيما بعد على متهمين اثنين آخرين كانا معه وتم القبض عليهما أيضا.

كما أشار العقيد سليمان، إلى ان المجموع الكلي للعملة المزيفة التي كانت بحوزتهم 570 ألف دولار أمريكي (57 دفتراً)، مضيفا أنه تم إيداع المتهمين بالتوقيف بموجب المادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

وتابع بالقول ان من بين المتهمين امرأة، وهي من تقوم بعملية تزييف العملة، منوها إلى أن، المتهمين أحدهم بلغ من العمر 37 عاماً، والآخر 30 عاماً، والثالث 22 عاماً، وهم جميعهم من سكنة إقليم كوردستان.