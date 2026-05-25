تبدأ غدا.. إقليم كوردستان يحدد عطلة عيد الأضحى

شفق نيوز- أربيل

أعلن دائرة الإعلام والمعلومات الحكومية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن عطلة عيد الأضحى تبدأ الثلاثاء ولغاية يوم السبت.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تقرر أن تكون الأيام من يوم الثلاثاء (26 أيار 2026) ولغاية يوم السبت (30 أيار 2026) عطلة رسمية في جميع المؤسسات الحكومية في إقليم كوردستان".

وأضافت "في الوقت ذاته، يستمر الدوام في الدوائر الخدمية بنظام المناوبة (الخفارة)، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد (31 أيار 2026)".