تبادل أول وثيقة الكترونية بين إقليم كوردستان وبغداد

شفق نيوز / أعلنت ‏دائرة الإعلام والاتصالات في حكومة ‏إقليم كوردستان، يوم الخميس، تبادل أول وثيقة مع بغداد بشكل إلكتروني.

‏وقال مدير عام التنمية الصناعية في وزارة التجارة بإقليم كوردستان، ‫كوفند جلال، ‏لوكالة شفق نيوز، إن "‏تبادل معاملات الشركات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، سيصبح إلكترونية بشكل كامل، وقد جرى اليوم إرسال أول وثيقة إلى الحكومة الاتحادية وفق هذا النظام".

وأضاف، أن "‏معاملات الشركات ‏كانت تتأخر في السابق لمدة شهرين، لكن مع تطبيق هذا النظام سيصبح بالإمكان الانتهاء من هذه المعاملات خلال ‏أيام قليلة فقط"، مشيراً إلى "تخصيص موظفين ‏للعمل على هذا النظام الجديد".