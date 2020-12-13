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تبادل لإطلاق النار بين عناصر من البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-13T21:10:49+0000
تبادل لإطلاق النار بين عناصر من البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ تبادل عناصر من البيشمركة وحزب العمال الكوردستاني اطلاق النار، عند حاجز أمني شمالي محافظة دهوك.

وأبلغ مصدر أمني كوردي وكالة شفق نيوز، أن البيشمركة قامت مساء اليوم الأحد بوضع نقاط سيطرة على الطريق بين العمادية وناحية ديرلوك  وبالتحديد في قرية سركلى.

وأضاف "عقب ذلك، مرت عجلة تستقلها عناصر من حزب العمال من السيطرة عنوة دون الخضوع للتفتيش، مما تسبب بتبادل النار بينها وبين عناصر السيطرة من البيشمركة، من دون معرفة إن كان الحادث أوقع خسائر.

ويتخذ الحزب من جبال قنديل معقلا له، كما تنشط عناصره في ومناطق وأودية حدودية وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي، سقط عنصر من البيشمركة ضحية، وأصيب عدد آخر في هجومين لعناصر من حزب العمال شمالي دهوك.

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