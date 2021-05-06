تبادل إطلاق النار بين البيشمركة وحزب العمال

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين البيشمركة وحزب العمال الكوردستاني في منطقة حدودية شمالي أربيل.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن عناصر تابعة لحزب العمال هاجمت في وقت متقدم من اليوم الخميس موقع يتمركز فيه عناصر من البيشمركة في منطقة برادوست على المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.

وأضاف أن قوات البيشمركة ردت على اطلاق النار، وابعدت عناصر حزب العمال من الموقع.

وتدور في محيطة تلك المنطقة وصولاً لشمالي دهوك عملية عسكرية تركية لملاحقة عناصر حزب العمال واستهداف مواقعهم المنتشرة على الشريط الحدودي الواصل مع تركيا.