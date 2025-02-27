تأجيل صرف رواتب المتقاعدين "الجدد" في كوردستان خلال رمضان

تأجيل صرف رواتب المتقاعدين "الجدد" في كوردستان خلال رمضان
شفق نيوز/ أعلن اتحاد المتقاعدين في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تأجيل صرف الرواتب للمتقاعدين الجدد خلال شهر رمضان، مع إمكانية صرف الرواتب والمكافآت معًا في شهر نيسان المقبل.
وقال المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في كوردستان صادق عثمان، لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب الإجراءات الإدارية المرتبطة بتنفيذ قانون رقم 9 للمتقاعدين ، سيتم تأجيل صرف الرواتب والمكافآت للشهرين، على أن تُصرف معًا في الشهر نيسان المقبل".
وأضاف عثمان أن وزارة المالية في إقليم كوردستان اتخذت قرارًا بتسريع الإجراءات المالية لضمان سلاسة العمليات الحكومية، موضحًا أن الهدف هو تسهيل تنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم.
وأشار عثمان أيضًا إلى أنه يجب على المتقاعدين الجدد إرسال ملفاتهم إلى أربيل، حيث سيتم نقلها إلى دائرة شؤون المتقاعدين العامة، وعندما تكتمل الإجراءات، سيتم صرف الرواتب.
وأقرَّت الحكومة الإتحادية هذا العام قانون المتقاعدين الموحد، الذي بدأ تطبيقه في إقليم كوردستان أيضًا، حيث استفاد منه نحو 25 ألف متقاعد، تشمل عائلات بلغ عمر أفرادها 60 عامًا وأكثر.