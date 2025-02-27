تأجيل صرف رواتب المتقاعدين "الجدد" في كوردستان خلال رمضان

شفق نيوز/ أعلن اتحاد المتقاعدين في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تأجيل صرف الرواتب للمتقاعدين الجدد خلال شهر رمضان، مع إمكانية صرف الرواتب والمكافآت معًا في شهر نيسان المقبل.

وقال المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في كوردستان صادق عثمان، لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب الإجراءات الإدارية المرتبطة بتنفيذ قانون رقم 9 للمتقاعدين ، سيتم تأجيل صرف الرواتب والمكافآت للشهرين، على أن تُصرف معًا في الشهر نيسان المقبل".

وأضاف عثمان أن وزارة المالية في إقليم كوردستان اتخذت قرارًا بتسريع الإجراءات المالية لضمان سلاسة العمليات الحكومية، موضحًا أن الهدف هو تسهيل تنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم.

وأشار عثمان أيضًا إلى أنه يجب على المتقاعدين الجدد إرسال ملفاتهم إلى أربيل، حيث سيتم نقلها إلى دائرة شؤون المتقاعدين العامة، وعندما تكتمل الإجراءات، سيتم صرف الرواتب.

وأقرَّت الحكومة الإتحادية هذا العام قانون المتقاعدين الموحد، الذي بدأ تطبيقه في إقليم كوردستان أيضًا، حيث استفاد منه نحو 25 ألف متقاعد، تشمل عائلات بلغ عمر أفرادها 60 عامًا وأكثر.