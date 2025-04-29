تايلاند تسعى لتوثيق التعاون مع كوردستان في خمسة مجالات حيوية

شفق نيوز/ أكد وفد رسمي من مملكة تايلاند، اليوم الثلاثاء، رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع إقليم كوردستان، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في أربيل.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن رئيس حكومة الاقليم مسرو بارزاني استقبل مستشار وزير الخارجية التايلاندي دوسيت مانابان، يرافقه سفير تايلاند لدى الأردن والعراق سوبارك برونغسورة، وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأبدى الوفد التايلاندي استعداد بلاده لتطوير التعاون مع الإقليم في مجالات التجارة، والاستثمار، والسياحة، والتعليم الصحي، والأتمتة، مشيراً إلى أهمية توثيق العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.