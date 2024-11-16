"تاجر معروف" ينهي حياته في السليمانية نتيجة ضغوط مالية

شفق نيوز/ أقدم تاجر معروف يدعى دريا فؤاد صالح على الانتحار في مدينة السليمانية مساء اليوم السبت.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن صالح البالغ من العمر 57 عامًا انهى حياته في مكتبه الواقع في شارع كوردسات، مشيرا إلى ان الحادثة أثارت صدمة واسعة في المدينة، خاصة بين الأوساط التجارية، وسط أنباء تفيد بأن الدافع وراء الحادثة هو تراكم ديون مالية كبيرة.

فيما بين مصدر من مستشفى شار في تصريح لوكالة شفق نيوز أن جثة المتوفى وصلت إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن دريا فؤاد صالح، وهو تاجر بارز في السليمانية، واجه ضغوطا مالية كبيرة نتيجة تراكم الديون، ما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة المأساوية في مكتبه. الحادثة تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي يواجهها بعض التجار في الإقليم، وتثير تساؤلات حول الدعم المطلوب للتخفيف من الأزمات المالية التي تؤثر على المجتمع المحلي.