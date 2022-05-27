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أب يقدم على قتل نجله ويلقي بجثمانه في نهر باربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-27T09:25:12+0000
أب يقدم على قتل نجله ويلقي بجثمانه في نهر باربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن رجلاً اقدم على قتل نجله بواسطة خنقه والقاء جثته بمياه نهر الزاب الكبير.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، "تلقينا بلاغا بوقوع جريمة قتل في قضاء خبات وعلى اثر ذلك شكلت قوات شرطة المديرية فريقا للتحقيق ليذهبوا إلى المنزل الذي وقعت فيه الجريمة".

وأوضح أن "الفريق شرع بالتحقيق مع أفراد الأسرة الذين يقطنون المنزل"، مردفا بالقول ان رب الاسرة اعترف بقيامه بقتل نجله من خلال خنقه والقاء جثته في نهر الزاب الكبير في منطقة "كلك".

ومضى المتحدث بالقول إن "والد الضحية يدعى (س، ص) من مواليد العام 1968، ونجله القتيل يُدعى (س، س) يبلغ من العمر 30 عاما وهو متزوج ولديه طفلان".

كما أشار عزيز إلى أن فريق التحقيق حدد مكان القاء الجثة في النهر، وان قوات الشرطة وبالتعاون مع فرق الغوص التابعة لمديرية الدفاع المدني بدأت بعمليات البحث لانتشال الجثة".

وأكمل قائلا ان الأب تم توقيفه بموجب المادة 405 من قانون العقوبات العراقي.

وتابع متحدث شرطة اربيل ان الاب القى بالجثة في مياه النهر لاخفاء جريمته، مضيفا أن الجريمة وقعت أمس في الساعة الثالثة صباحا، ولكن الشرطة وفي أقل من 24 ساعة تمكنت من الوصول الى الجاني والقت القبض عليه.

وعزا عزيز سبب وقوع حادث القتل إلى أنه وبحسب أقوال الأب فإن الضحية كان سيء الخُلق والتصرفات مع أسرته والمحيطين به ومن يتعامل معهم و افتعاله العديد من المشاكل.

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