بأول خطوة لإلقائها .. 30 مقاتلاً من حزب العمال يضرمون النار باسلحتهم قرب السليمانية

شفق نيوز - السليمانية / اربيل

اقدم عشرات المقاتلين من حزب العمال الكوردستاني ومن كلا الجنسين النساء والرجال، قبل ظهر اليوم الجمعة، على إضرام النيران بأسلحتهم في كهف "جاسنة" بين قضاء دوكان ومدينة السليمانية كخطوة اولية نحو نزع سلاح الحزب، وإنهاء العمليات العسكرية، والتوجه نحو العمل السياسي في تركيا.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن "مولا نادر" عضو السلام لقضايا الشرق الأوسط وأحد الذين حضروا مراسم إلقاء السلاح في كهف "جاسنة"، إن 30 مقاتلا من الحزب تقريبا نصفهم رجال والنصف الآخر نساء قاموا بإضرام النيران والقاء اسلحتهم فيها أمام الحاضرين.

وعن مصير هؤلاء، ذكر نادر أنهم عادوا الى جبل "جاسنة"، لذا يتعين على الحكومة التركية أن تبادر باصدار عفو عام عنهم وتعيد دمجهم داخل المجتمع مرة اخرى ليمارسوا حياتهم بحرية تامة، وان تجري تعديلا للدستور في البلاد ليكون دستور "المواطنة".

وتابع القول ان الاسلحة التي تم إضرام النيران فيها هي الاسلحة التقليدية التي كان مقاتلو الحزب يحملونها والتي تنوعت بين خفيفة مثل: الكلاشينكوف، والقناصات، والمتوسطة مثل: الـ BKC، وبها تنتهي مراسم تسليم سلاح حزب العمال في مرحلتها الاولى.

تتمة..