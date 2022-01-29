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بأمر طالباني.. "اليكيتي" يحظر على أعضائه التصريح لوسائل إعلام "البارتي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-29T16:07:01+0000
بأمر طالباني.. "اليكيتي" يحظر على أعضائه التصريح لوسائل إعلام "البارتي"

شفق نيوز/ أصدر رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني (اليكيتي) بافل طالباني، أمراً إلى أعضاء حزبه حظر بموجبه عليهم الإدلاء بتصريحات لوسائل إعلام الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي).

جاد ذلك في أمر صادر بتاريخ أول أمس الخميس من طالباني، وتلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه.

ويأتي هذا الأمر وسط خلافات عميقة بين الاتحاد والديمقراطي بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، حيث قدم كل واحد منهما مرشحاً بعد أن فشلا في التوصل لاتفاق على مرشح بعينه.

ورشح الاتحاد الوطني الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية، بينما رشح الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري لتولي المنصب.

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