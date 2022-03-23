"بأمان ودون مشاكل".. شرطة اربيل تعلن نجاح خطة أعياد نوروز

شفق نيوز/ أعلنت شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، نجاح الخطة الأمنية الخاصة باعياد نوروز "بأمان ودون مشاكل".

وقال مدير شرطة محافظة أربيل العميد دلير نجار في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نجحت الخطة الأمنية لقواتنا في مديرية شرطة محافظة أربيل، بالتعاون مع قوات مديرية اسايش المحافظة وجميع القوات الامنية الأخرى في العاصمة (اربيل)، التي اعدت لأيام نوروز".

وأضاف "في هذه الأيام الثلاثة من عيد نوروز ، احتفل المواطنون والسياح بالعيد في أقصى درجات السلام ، وتم حماية ممتلكاتهم في المدينة".

وأكد "بنجاح الخطة الأمنية التي اعدت مسبقًا، كان من دواعي سرورنا أن العيد أقيم بأمان ودون مشاكل، فنحن، كما هو الحال دائما، حماة للمواطنين وممتلكاتهم ونعتبر أنفسنا في خدمة الشعب دائماً".

واستأنفت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مهرجان (اذار ونوروز) بعد توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا والازمة الاقتصادية.

وأعلنت حكومة اقليم كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي في عموم الاقليم بمناسبة احتفالات عيد نوروز، بدءا من يوم الاحد الموافق العشرين من شهر اذار الحالي، إلى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من الشهر الحالي في دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.

ويحيي عدد من البلدان في الشرق الأوسط أعياد نوروز مثل إيران وأفغانستان وباكستان وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان.