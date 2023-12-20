بآلاف العناوين.. انطلاق معرض الكتاب المجاني في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات معرض الكتاب المجاني في السليمانية، يوم الأربعاء، بمشاركة عشرات المطابع وآلاف الكتب بمختلف الموضوعات.

وقال رئيس منظمة "أمنيات الجميع" آزاد رسول، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرضيهدف لتوطيد العلاقة بين الكتاب والقارئ من جديد، بعدما أثرت التكنولوجيا على تلك العلاقة الأزلية".

وأضاف رسول، أن "المعرض أقيم للسنة الثانية من قبل منظمة (أمنيات الجميع) أقيم معمل السكائر بالتعاون مع عدد من دور النشر والطباعة في السليمانية، وكتاب وأدباء المحافظة".

وأوضح أن "المعرض تضمن أكثر من 3 آلاف كتاب بعناوين مختلفة وبلغات عدة، تمنح القارئ مساحة جيدة من الاطلاع"، مشيراً إلى أن "الكتب توزع مجاناً على الحاضرين، وهناك مساعٍ لتطوير المعرض خلال الأعوام المقبلة".