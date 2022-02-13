بأكثر 35 مليار دينار.. مجلس السليمانية يصادق على مشاريع "مهمة" في كرميان ورابرين

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة السليمانية، يوم الاحد، اجتماعا طارئا للتصويت على تنفيذ عدد من المشاريع التي وصفها بالمهمة في إدارتي كرميان ورابرين المستقلتين.

وقال آزاد محمد أمين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ، إن "مجلس محافظة السليمانية عقد اليوم الاحد، اجتماعه الطارئ السبعين، للمصادقة على تنفيذ عدد من المشاريع في حدود ادارة رابرين بكلفة 20 مليارا، و730 مليون دينار، وكذلك على مشاريع ستنفذ في حدود ادارة كرميان والاقضية والنواحي التابعة لها بكلفة 15 مليارا، و180 مليون دينار".

واضاف أن "30 عضواً من اصل 32 عضواً في مجلس المحافظة صادقوا على تنفيذ تلك المشاريع التي تقع ضمن مشاريع تنمية الاقليم لسنة 2022 وهي مشاريع خدمية ومهمة لتلك المناطق".

وتابع آزاد أن "مصادقة المشاريع تمت وفقا للمادة الثالثة من قانون مجالس المحافظات المنتظمة بإقليم، وقد تم تقديم المشاريع من قبل إدارتي رابرين وكرميان للجنة التخطيط والمتابعة في مجلس المحافظة".

وأكد أن "الاموال تم تحديدها من قبل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان وهي المرة الأولى منذ سبعة اعوام تقوم الوزارة بتخصيص أموال للمشاريع في تلك المناطق".

وطالب آزاد وزارة التخطيط بـ"الإيفاء بوعودها وصرف الأموال عن طريق وزارة المالية والاقتصاد وعدم تكرار ما قامت به الحكومة العراقية العام الماضي بعدم تخصيصها أي مبلغ من تنمية الاقاليم لمحافظة السليمانية وباقي محافظات الاقليم".