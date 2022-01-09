سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بأكثر من 500% ارتفاع نسبة السياحة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-09T07:43:22+0000
بأكثر من 500% ارتفاع نسبة السياحة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وفقا لإحصاءات صادرة هيئة السياحة في إقليم كردستان، زار الإقليم 4 ملايين سائح خلال العام 2021، وهي المرة الأولى التي يزور فيها هذا العدد الكبير من السائحين الإقليم.

وتقول الهيئة إنه نظراً للطبيعة الخلابة التي تتمتع بها كوردستان، وإيلاء الأهمية لهذا القطاع فإن نسبة السياح في ارتفاع عاما بعد عام، باستثناء العام 2020، عندما تم إغلاق معظم الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لإحصاءات العام 2021، فقد تم تسجيل أكبر عدد من السائحين الوافدين إلى إقليم كوردستان، وهذا أول عام يتخطى فيه العدد أربعة ملايين سائح، بزيادة قدرها 525 في المائة في عدد السياح على مدى السنوات السبع الماضية.

related

بعد فك قيود كورونا .. تعافي قطاع السياحة وانتعاش الأسواق بإقليم كوردستان

Date: 2020-09-03 13:49:07
بعد فك قيود كورونا .. تعافي قطاع السياحة وانتعاش الأسواق بإقليم كوردستان

هيئة في اقليم كوردستان توضح حول اعادة فتح الاماكن السياحية

Date: 2020-05-28 12:08:05
هيئة في اقليم كوردستان توضح حول اعادة فتح الاماكن السياحية

صور.. سياحة دهوك تستبشر خيراً بـ2021

Date: 2021-01-09 10:32:32
صور.. سياحة دهوك تستبشر خيراً بـ2021

السلطات في اقليم كوردستان تقبض على عصابة لتزييف تأشيرات الدخول

Date: 2019-06-27 12:21:32
السلطات في اقليم كوردستان تقبض على عصابة لتزييف تأشيرات الدخول

10 وفيات و528 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-10 17:06:43
10 وفيات و528 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

أربيل.. لوحات فنية تزّين "بركة فيلاو" وثلوج "جومان" تحتضن الالوان (صور)

Date: 2022-01-03 12:05:55
أربيل.. لوحات فنية تزّين "بركة فيلاو" وثلوج "جومان" تحتضن الالوان (صور)

وزير الدفاع التركي يفصح لبارزاني عن الهدف من زيارته لبغداد واربيل

Date: 2021-01-19 10:52:15
وزير الدفاع التركي يفصح لبارزاني عن الهدف من زيارته لبغداد واربيل

هيئة النزاهة في كوردستان: حجم الفساد تجاوز 400 مليار دينار في الاقليم

Date: 2019-12-09 14:26:19
هيئة النزاهة في كوردستان: حجم الفساد تجاوز 400 مليار دينار في الاقليم