بأكثر من 4 مليارات دولار منح تراخيص لمشاريع استثمارية في اقليم كوردستان

شفق نيوز - اربيل

قال رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري، يوم الأحد، إن الهيئة منحت تراخيص لمشاريع استثمارية بلغ رأس مالها نحو اربعة مليارات دولار خلال العام 2025.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي بين السعودية واقليم كوردستان المنعقد في اربيل.

وذكر شكري في كلمته، ان الاستثمار في إقليم كوردستان شهد نموا واضحا خلال السنوات الخمس الماضية، ولقد رأينا زيادة مستمرة في ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف أنه، خلال العام الماضي فقط، نجحنا في منح تراخيص لأكثر من 200 مشروع استثماري بلغ حجم رأس المال فيها نحو 4 مليارات دولار، الأمر الذي عاد بالنفع لاقليم كوردستان والعراق كافة.