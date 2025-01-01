بأكثر من 310 مليارات دينار.. إيرادات السليمانية لعام 2024 تسجل انخفاضاً كبيراً

شفق نيوز/ أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء، انخفاضاً ملحوظاً وكبيراً في إيرادات محافظة السليمانية لعام 2024.

وبلغت الإيرادات أقل من تريليون دينار عراقي، مسجلة تراجعاً كبيراً مقارنة بإيرادات عام 2023 التي تجاوزت التريليون دينار.

وفقاً لبيانات موقع الشفافية، فقد بلغت إيرادات السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة في كرميان ورابرين لعام 2024 ما مجموعه 897 ملياراً و403 ملايين و982 ألفاً و809 دينار عراقي.

وتشير البيانات إلى أن هذه الإيرادات جاءت بنسبة 84% نقداً، و11% عبر الصكوك، و5% من خلال آليات المقاصة.

وكانت إيرادات السليمانية لعام 2023 قد بلغت 1 تريليون و173 ملياراً و618 مليوناً و 353 ألفاً و315 دينار عراقي.

وبالمقارنة، سجلت الإيرادات في عام 2024 انخفاضاً بنحو 310 مليارات دينار عراقي، مما يعكس تراجعاً كبيراً في العائدات المالية.

ويشير هذا الانخفاض في الإيرادات إلى تحديات اقتصادية تواجه المحافظة، مما يستدعي البحث عن حلول جديدة لتعزيز الموارد المالية.

ويأتي ذلك في وقت تشدد فيه الحكومة على أهمية تحسين الإدارة المالية وزيادة الشفافية في استخدام الموارد العامة.

وتعتمد إيرادات محافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة على مصادر متعددة تشمل الرسوم والضرائب والعائدات المحلية من "صناديق الإيرادات"، ومع تزايد المصروفات وضعف النمو الاقتصادي، برزت الحاجة الملحة لتحسين إدارة الموارد المحلية ودعم الأنشطة الاقتصادية لتعويض الفجوة المالية.