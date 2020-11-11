بأكثر من 10 قذائف .. المدفعية التركية تستهدف بلدة في دهوك

شفق نيوز/ عادوت مدفعية الجيش التركي قصف بلدة تقع في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، بسحب ما أفاده مسؤول محلي اليوم الاربعاء.

وقال مدير ناحية "كاني ماسي" سربست عقراوي لوكالة شفق نيوز، إن المدفيعة التركية قصفت ليلة أمس مناطق في محيط قرية "كيستة"، وكذلك "نزوري".

واضاف انه سمع دوي اكثر من 10 قذائف سقطت في هذه المناطق .

من جانب اخر أفاد مختار قرية "كشاني" الحدودية مع تركيا شمال ناحية "باتيفا"، بأن منطقة قلعة "شاباني" تعرضت لقصف مدفعي كثيف خلال الساعات المتأخرة من ليلة أمس دون معرفة تفاصيل أكثر عن الخسائر .

وكثفت تركيا مؤخراً قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

واعلن ديندار زيباري منسق حكومة اقليم كردستان للرد على التقارير الدولية امس الثلاثاء انه فقط خلال العام الحالي شُنّت اكثر من 200 غارة جوية، و لدينا 28 قتيلا من المدنيين منذ عام 1995 ولغاية الان، مؤكدا ان 28 قرية لم تعمر في ناحية "كاني ماسي" بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني.