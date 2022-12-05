بأقل من 24 ساعة.. القبض على سارق دراجة "الدليفري" امام جامع بأربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن القبض على متهم قام بسرقة دراجة نارية خاصة بتوصيل الطلبيات امام احد الجوامع باربيل أثناء قيام صاحبها لأداء الصلاة.

وقال هوكر عزيز المتحدث باسم المديرية في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن حادث سرقة دراجة نارية خاصة بالتوصيل امام احد الجوامع حصل أمس وآثار اهتماما واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، قامت قوات المديرية بتشكيل فريق لمتابعة الحادث وتمكنت خلال أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض على المتهم (ع أ ع) والبالغ من العمر 17 عاما والذي اعترف خلال التحقيقات باقتراف تلك الجريمة.

وأضاف عزيز؛ أن الشرطة تمكنت من استعادة الدراجة النارية المسروقة واعادتها الى صاحبها، مطمئنا اهالي اربيل بان الشرطة ستتابع اي حادثة وتقوم باعتقال المتهمين وتقديمهم للعدالة.

واشار ان الشهر الماضي شهد سرقة 11 دراجة نارية داخل مدينة اربيل، لافتا الى ان الشرطة اعتقلت 16 متهما على علاقة بسرقة الدراجات النارية.

ونوه الى ان المتهم المعتقل من اهالي العاصمة اربيل ومن القومية الكوردية.