بأقساط ميّسرة.. حكومة كوردستان تدعم المستأجرين ومحدودي الدخل بـ20 ألف وحدة سكنية

شفق نيوز/ تعتزم حكومة إقليم كوردستان، تخصيص 20 ألف وحدة سكنية، للمستأجرين ومحدودي الدخل في المحافظات والإدارات المستقلة بأسعار مناسبة واقساط مسيرة.

وذكر بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أشرف ، اليوم الثلاثاء، على اجتماع خاص بشأن متابعة إجراءات تنفيذ وبناء 20 ألف وحدة سكنية، والتي ستُخصص، بأمر من رئيس الحكومة، للمستأجرين ومحدودي الدخل في المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان وبمساعدة القطاع الخاص".

ووجّه رئيس الحكومة الجهات ذات العلاقة بـ"البدء في أقرب وقت ممكن بإجراءات إنشاء تلك الوحدات، بأسعار مناسبة وأقساط ميّسرة وطويلة الأمد".

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى التباحث حول إكمال إنجاز 9000 وحدة سكنية قيد الإنشاء منذ سنوات ولم تكتمل بعد، وأمر رئيس الحكومة الجهات المعنية بالمباشرة في مناقشة استكمال الوحدات قريباً.