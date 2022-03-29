بأغنية كرماشانية.. اختتام أعمال مهرجان مسرحي في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز / اختتمت يوم الثلاثاء، في مدينة كلار ضمن إقليم كوردستان، أعمال مهرجان "فصل المسرح والفن التشكيلي"، بحضور نخبة من المثقفين والفنانين من مختلف المناطق.

وقال مدير عام الثقافة والفنون في إدارة گرميان، آزاد حسين توفيق، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للثقافة والفنون في كرميان، وبرعاية وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، وبإشراف المشرف على إدارة گرميان، أقامت المهرجان الذي تضمن الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، من خلال تقديم عروض مسرحية متنوعة في كلار وكفري، لفرق مسرحية من مختلف مناطق الإقليم".

وأضاف توفيق: كما تم إقامة معرض تشكيلي لأكثر من (100) فنان تشكيلي من مختلف مناطق العراق، وتضمن موضوعات مختلفة"، مشيراً إلى أن "المهرجان بدأ يوم الأحد الماضي، واختتم أعماله اليوم، بمشاركة عدد كبير من الفنانين التشكيليين من مختلف محافظات العراق".

من جانبه، قال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر المهرجان، إن حفل الاختتام تضمن تقديم عروض غنائية لفرقة كرماشان في كوردستان إيران وبعدها تم تكريم المشاركين بالمهرجان.