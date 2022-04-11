بأعمال يدوية متوارثة.. 43 ألف غجري يعيشون في اقليم كوردستان ومطلبهم واحد (صور)

شفق نيوز/ جدد ممثل الغجر في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، مطالبته للحكومة الاتحادية بضرورة فتح دوائر لإصدار المستمسكات الرسمية لهم في مناطق سكناهم، مبيناً أنهم يضطرون إلى السفر إلى العاصمة بغداد لاستصدار هذه المستمسكات.

وقال ممثل الغجر في دهوك، يونس ظاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "المشكلة الازلية التي يعاني منها الغجر في دهوك هي ان المواطن الغجري يضطر للسفر الى بغداد لإصدار الهويات الرسمية والجنسية".

وبين أن "الجنسية العراقية تُمنح للغجر استثناءً من قانون احكام الجنسية العراقية"، مطالبا الحكومة بتسهيل الامر على الغجر واصدار مستمسكاتهم في مناطقهم.

من جانب آخر، لفت ظاهر إلى أن معيشة الغجر في اقليم كوردستان وخاصة في محافظة دهوك، حيث يقطن الاغلبية منهم هناك، تعتمد على الاعمال اليدوية التي توارثوها من ابائهم واجدادهم كصناعة المهود والغرابيل وغيرها، ورغم تغيير طبيعة الحياة وتطورها إلا أنه ما زال هناك إقبال على هذه المقتنيات.

وعن تاريخ وجود الغجر في دهوك، أوضح يونس ظاهر، ان "اصل وجود الغجر في اقليم كوردستان يعود الى خاني موكَرياني، احد قادة المعركة التي خاضها مع الشاه عباس في ايران، ليضطر هو مع القائد الاعلى خاني لب زيرين إلى الهجرة لاقليم كوردستان والسكن في قضاء عقرة شرقي دهوك قبل 600 عام".

وأشار إلى أن "تعداد الغجر في اقليم كوردستان يتجاوز 43 ألف غجري".

يذكر ان غجر دهوك يقطنون في مجمع رزكاري جنوبي المحافظة والذي أنشأ لهم عام 1997 حيث شهد المجمع بعد هذا التاريخ افتتاح مدارس للغجر بشكل خاص لتساهم الى جانب مراكز ثقافية في زيادة اعداد خريجي الكليات والمعاهد من الغجر.