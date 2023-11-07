بإشراف نيجيرفان بارزاني وبافل طالباني .. انطلاق اجتماع للحزبين الكورديين الرئيسين في أربيل

شفق نيوز/ بدأ قبل قليل، اجتماع للمكتبين السياسيين للحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني بإشراف من النائب الأول لرئيس الحزب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني بإشراف رئيس الحزب بافل جلال طالباني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الاجتماع انعقد في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في منطقة "بيرمام" إذ سيبحث الوفدان مسألة الانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان والمزمع إجراؤها في شهر شباط من العام المقبل، إضافة إلى الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد بصورة خاصة، وتطورات الأوضاع في المنطقة بصورة عامة.

وضم هذا الاجتماع قيادات الصف الأول للحزبين بينهم مسرور بارزاني النائب الثاني للحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاضل ميراني، وهوشيار زيباري، وبيشتوان صادق، ومحمود محمد، وفي الجانب الآخر عماد أحمد، وسعدي احمد بيره، وشالاو علي عسكري، ودرباز كوسرت رسول علي، وكان آخر اجتماع انعقد بين الجانبين في نهاية شهر حزيران من العام الحالي.

وكان رئيس اقليم كوردستان والنائب الأول لرئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني قد اكد في معرض إجابته على تساؤلات صحفية خلال تواجده في العاصمة الفرنسية باريس ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني سيجتمعان خلال هذا الأسبوع للتباحث بشأن عدد من المسائل المهمة.