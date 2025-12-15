بإشراف التحالف الدولي.. البيشمركة تجري مناورة "الأسد" في سفح جبل بيرس (صور)

شفق نيوز- أربيل

أجرت قيادة قوات البيشمركة، يوم الاثنين، مناورة عسكرية تحت اسم (شێر - الأسد) عند سفح جبل بيرس بهدف استعراض قدراتها.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن المناورة جرت بإشراف قائد قيادة قوات الإسناد الأولى، الفريق سيهاد بارزاني، وبحضور وزير البيشمركة شورش إسماعيل، ووكيل الوزارة عبد الخالق بابيري، ورئيس أركان الوزارة الفريق الركن عيسى عوزير، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي قوات التحالف الدولي، وممثلين عن قيادة المنطقة الأولى، وعدد من الضباط الكبار في الوزارة.

وبينت أن الهدف من إجراء هذه المناورة هو استعراض القدرات والتطورات العسكرية للضباط والبيشمركة في قيادة قوات الإسناد الأولى، بعد أن أنهت قوات الإسناد الأولى تسع دورات متقدمة في مجالات (مدفعية أساسية، دبابات، مركبات مدرعة، مساعدة/ معاونة، مشغلي المدافع/ القذائف، هندسة، مشاة، ولاسلكي).

وقد جاءت هذه الدورات ضمن الخطة التدريبية لإدارة التدريب العسكري بوزارة البيشمركة وقوات التحالف.

وأوضحت أنه شارك في الدورات أكثر من 611 ضابطاً وعنصراً من قوات البيشمركة التابعة لقيادة قوات الإسناد الأولى، حيث تلقوا التدريب في مختلف المجالات.

وأشارت القيادة إلى أنه في جزء آخر من هذا العرض العسكري الذي أُقيم عند سفوح جبل بيرس، أجرى المشاركون في الدورة مناورة واسعة النطاق باسم "مناورة شێر (الأسد)".

ولفتت إلى أن المشاركين، تمكنوا بمستوى عالٍ من المهارة والقدرة الأكاديمية، من إكمال المناورة بنجاح باستخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة الخفيفة.