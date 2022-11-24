سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بأسلوب التمويل الذاتي ..تنفيذ مشاريع خدمية في اقليم كوردستان بتكلفة تتجاوز مليار دينار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-24T11:59:24+0000
بأسلوب التمويل الذاتي ..تنفيذ مشاريع خدمية في اقليم كوردستان بتكلفة تتجاوز مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، توقيع قرارات لتنفيذ مشاريع خدمية تتجاوز مليار دينار بأسلوب التمويل الذاتي من إيرادات دوائر البلدية والمياه.

وقال بيان لحكومة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز إن "ساسان عوني، وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان وقع عدة قرارات تعتمد في تمويلها على إيرادات البلدية والمياه، حيث سيتم إنفاق أكثر من مليار و 264 مليون دينار على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، مثل مد شبكات المياه وتبليط الشوارع وتوفير الوقود والمعدات ومشاريع أخرى في مدن وبلدات إقليم كوردستان".

وأضاف البيان أن "إنفاق المبلغ يأتي وفقًا للقوانين والتعليمات المالية الخاصة بالإيرادات بهدف تطوير وتحسين المشاريع الخدمية"، مبينا أن المشاريع مشروع خدمي لحي تافكة وبنوان في بلدية دوكان، وإنشاء عدة شوارع محلية في بلدية كردسين، وإنشاء أسوار صهاريج خرسانية مرتفعة في حي الإمام محمد وباوشار في قضاء كفري، ومشاريع خدمية لآبار دائرة مياه ناحية شورش، واصلاح محوّل مشروع المياه الخاص / 33 ك.ف / 100 م.ف.أ في إدارة رابرين المستقلة، ومد شبكة المياه للقاطع 48 في بحركة في حدود المديرية العامة لبلديات أربيل".

كما تشمل المشاريع "مد شبكة المياه في حي كوماري قرب تل قالنجاغا ودمجها مع بئر جديد في مديرية المياه والمجاري في أربيل، وإنشاء أرصفة لأحياء بلدة الئلايي، وتعبيد شوارع اربعة احياء من بلدة الئلايي في المديرية العامة لبلديات السليمانية، وشراء مواد و ديزل لانتاج الخليط الاسفلتي لاصلاح الطرق والشوارع في أربيل، تنفيذ مشاريع في قرية بشتا كري زاويته، واصلاح خط الانابيب الرئيسي لمشروع ماء افراز 3 في أربيل، وتجهيز مديرية مياه سوران بالانابيب، وتجهيز مديرية مياه ومجاري اربيل بالانابيب والمعدات، واستبدال وخفض نسبة الانابيب في حي ماموستيان (المعلمين) في أربيل، ومد شبكة المياه في حي فرمانبران (الموظفين) في أربيل".

related

على مدى عامين .. تخصيص أكثر من 736 مليار دينار لمشاريع خدمية في كوردستان

Date: 2022-08-18 07:35:21
على مدى عامين .. تخصيص أكثر من 736 مليار دينار لمشاريع خدمية في كوردستان

حكومة الإقليم تخصص ملياراً و500 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في أربيل والسليمانية

Date: 2022-08-03 13:34:24
حكومة الإقليم تخصص ملياراً و500 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في أربيل والسليمانية

وزارة كوردستانية تحظر استخدام موظفيها الهواتف الذكية أثناء الدوام الرسمي

Date: 2019-07-22 23:01:34
وزارة كوردستانية تحظر استخدام موظفيها الهواتف الذكية أثناء الدوام الرسمي

إنفاق نحو 3 مليارات دينار على مشاريع خدمية في السليمانية

Date: 2022-04-11 14:00:49
إنفاق نحو 3 مليارات دينار على مشاريع خدمية في السليمانية

كوردستان تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين  

Date: 2022-08-06 07:57:17
كوردستان تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين  

حكومة كوردستان ترد على محافظ كركوك وتوضح بشأن اعتقال مواطنين بتهم الإرهاب

Date: 2021-04-21 09:50:29
حكومة كوردستان ترد على محافظ كركوك وتوضح بشأن اعتقال مواطنين بتهم الإرهاب

مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

Date: 2019-09-08 11:50:33
مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

‏ تخصيص أكثر من ملياري دينار لمشروع ثالث اكبر سد مائي في السليمانية

Date: 2021-09-24 12:19:42
‏ تخصيص أكثر من ملياري دينار لمشروع ثالث اكبر سد مائي في السليمانية