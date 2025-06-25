بأسعار منخفضة.. انطلاق أول مهرجان في دهوك لتوفير المواد الأساسية للمواطنين (صور)

شفق نيوز – دهوك

شهدت محافظة دهوك، في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، انطلاق أول مهرجان صيفي من نوعه، بمشاركة 100 شركة وأكثر من 300 علامة تجارية، بهدف توفير المواد الأساسية بأسعار منخفضة في ظل أزمة الرواتب.

وقال نائب محافظ دهوك، ماجد سيد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة هذا المهرجان يهدف الى مساعدة المواطنين في تأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع المنزلية، عبر تقديمها باسعار منخفضة تماشيا مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها إقليم كوردستان، بسبب تأخر صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "المهرجان يشكل أيضا فرصة لدعم وتشجيع المنتجات المحلية، لا سيما تلك التي تنتج داخل الإقليم وبشكل خاص في محافظة دهوك".

من جهتها، أكدت سهام برواري، وهي مديرة المهرجان، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الفعالية تعد الأولى من نوعها في المحافظة ويشارك فيها 100 شركة الى جانب اكثر من 300 علامة تجارية".

وبينت أن "المهرجان سيتضمن توزيع اكثر من 15 ألف هدية على المواطنين على مدى 8 أيام، تشمل مواد غذائية ومنظفات واحتياجات منزلية أخرى، بأسعار رمزية وفي متناول الجميع".