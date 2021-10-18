بأرقام قياسية وغير مسبوقة.. كورونا يفتك بإحدى مناطق كوردستان

شفق نيوز / في إحدى مستشفيات العزل الصحي في إدارة رابرين بإقليم كوردستان، تتزايد أعداد مرضى فيروس كورونا بشكل كبير، مع تصاعدها في أغلب مناطق الاقليم ووصولها إلى "أرقام قياسية" غير مسبوقة في هذه المنطقة، وفقا لوزارة صحة كوردستان.

وعلى طول مناطق الإقليم، تتحضر الأجهزة الصحية "لكارثة" إنسانية، قد تحصل في حال استمر "الإهمال الكبير للإجراءات الوقائية".

تحذيرات من كارثة

وحذرت المديرية العامة لصحة إدارة رابرين من ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور المدير العام لصحة رابرين ديار إبراهيم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "للأسف لدينا في إدارة رابرين نسبة إصابات كبيرة بفيروس كورونا وهناك مستوى متدني لالتزام المواطنين بالتعليمات الصحية".

ودعا إبراهيم، جميع المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية ومساعدة المؤسسات الصحية، لأن امكانياتها الصحية محدودة ومستشفى زيان فقدت قدرتها على استقبال عدد أكبر من المواطنين".

وأوضح أن "إدارة رابرين لم تشهد نسبة إصابات مرتفعة كما هو موجود الآن، لذا يجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".

خطة طوارئ

من جهتها، استنفرت المديرية العامة لصحة السليمانية، جميع آليات الإسعاف دعما للمصابين بفيروس كورونا في إدارة رابرين.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها خصصت جميع سيارات الاسعاف في مركز الطوارىء للخدمات الطبية العاجلة " 122"، وجميع مستشفيات مدينة السليمانية، لنقل المصابين بفيروس كورونا المستجد، من مناطق إدارة رابرين إلى مسشتفيات السليمانية.

وأضافت مديرية صحة السليمانية، أن "القرار يأتي لتردي أوضاع كورونا في مناطق إدارة رابرين"، مؤكدة في الوقت نفسه "التأهب التام لاستقبال أي حالات طارئة".

موجة جديدة

ومع دخول إقليم كوردستان فصل الشتاء، أبدى مواطنون مخاوفهم من انتشار الوباء مع أنباء عن موجة جديدة، خصوصا وأن المدارس والجامعات بدأ العام الدراسي الجديد فيها.

ورأى الناشط المدني، آرام علي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "اكتظاظ المدارس والكليات والمؤسسات الحكومية بسبب عودة الدوام الرسمي إلى وضعه الطبيعي، يهدد بموجة جديدة من الوباء خصوصا وأن فصل الشتاء تكثر فيه الأمراض الانتقالية".

وأضاف علي، أن "الأوضاع تحتاج إلى إجراءات احترازية شعبية وحكومية، ويجب أخذ الحيطة والحذر من عودة انتشار الوباء بعد فترة من السيطرة عليها، وكذلك يجب وضع برنامج حكومي يلزم المواطنين بأخذ اللقاح كونه يعد السبيل الوحيد لمواجهة هذا الفيروس القاتل.

احصائيات رسمية

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في عموم مناطق الإقليم، بالإضافة إلى عدد حالات الشفاء والوفيات.

وذكرت وزارة الصحة في بيان حصل شفق نيوز على نسخة منه: ان" عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 349048 حالة اصابة، 101276 في اربيل و121881 في السليمانية، و119183 في دهوك و6708 في حلبجة".

وأضافت الوزارة، أن "عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 323647 حالة، 92996 في اربيل و111330 في السليمانية و113233 في دهوك و6088 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 6124 حالة، 1745 منها في اربيل و2637 في السليمانية و1537 في دهوك، و205 في حلبجة".

وأوضحت أن "الحالات الباقية التى يبلغ عددها 19277 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 6535 في أربيل و7914 في السليمانية و4413 في دهوك و415 في حلبجة".