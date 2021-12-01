بإرتفاع ملحوظ .. إقليم كوردستان يسجل عشرات الإصابات بمرض الإيدز خلال 2021

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الأربعاء تسجيل عشرت الإصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" خلال العام 2021 في إرتفاع ملحوظ عن الأعوام السابقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير خلال مراسم الإعلان عن حملة لإجراء فحوصات الايدز بمناسبة اليوم العالمي لهذا المرض القاتل.

وقال البرزنجي خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن هذا العام تم إجراء 318 ألف فحص للايدز، وتم تسجيل 69 حالة بينها 58 حالة لأجانب وافدين، و11 حالة لعراقيين ومن اقليم كوردستان.

وأضاف أنه لدينا ايضا 48 حالة لمصابين بالإيدز متركمة للسنوات السابقة، وحاليا لديهم ملفات لدى دوائر الصحة.

الوزير شدد على أنه يتعين العمل على منع انتشار هذا الفيروس، وإجراء الفحوصات للذين يعملون في المطاعم والمقاهي وايضا الفنادق، واليوم نجري فحوصات مجانية خلال هذه الحملة في الأسواق

كما أشار البرزنجي إلى ان اكبر خطر في هذا المرض يكمن بأن حامل الفيروس لا يعرف انه حامل له، ولا يشعر بأعراضه لسنوات حيث يمارس حياته بشكل اعتيادي، و يقوم بنقل الفيروس للآخرين سواء بنقل الدم أو العلاقات الجنسية دون ان يدري بها، ولهذا ينبغي أخذ الحيطة والحذر.