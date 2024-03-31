بإحصائية جديدة .. تضرر أكثر من 2000 منزل ومحل تجاري بالسيول في دهوك

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في محافظة دهوك بيوار عبد العزيز، يوم الأحد، بأن حملة البحث عن جثة أحد المواطنين المفقودين في سيول دهوك مازالت مستمرة منذ 11 يوما رغم العثور على جثة مفقود آخر قبل يومين في حي "رزان".

وقال عبد العزيز، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن عملية واسعة النطاق شارك فيها أكثر من 1000 شخص استمرت 11 يوما من مكان غرق المواطنين حتى سد الموصل، لكن دون جدوى.

ودعا المتحدث المواطنين الى الاتصال مباشرة على الرقم 115 عند العثور على جثة، مؤكدا أن الحملة مستمرة.

كما أشار إلى أن السيول ألحقت أضرارا بأكثر من 2000 منزل ومحل تجاري وبأمر من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قامت حكومة إقليم كوردستان بتوزيع 150 شقة على المواطنين المتضررين، وتمت مساعدة العديد من المواطنين المتضررين، وعلى أن تتم مساعدة المتضررين الآخرين قريبا.

وتطرق المتحدث باسم الدفاع المدني بمحافظة دهوك، الى الغريق المفقود وقال إنه ليس من الواضح ما إذا كان المواطن قد غرق أم أن مصيره مجهول لأسباب أخرى، لذلك سيستمر البحث عنه لحين العثور على دليل.

وأضاف أن المواطنين المتضررين من السيول في دهوك ما زالوا يراجعون مكتب المحافظ لتسجيل الأضرار التي لحقت بهم وتعويضهم.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، يوم الخميس 29 من شهر آذار/ مارس، من العثور على جثة أحد الغرقى المفقودين جراء الفيضان الذي اجتاح محافظة دهوك في اقليم كوردستان في التاسع عشر من شهر آذار/مارس الجاري.

وقال المسؤول الاعلامي لمديرية الدفاع المدني في دهوك العقيد بيوار عبد العزيز لوكالة شفق نيوز، إن الجثة تم العثور عليها في منطقة شندوخا داخل مركز المدينة، مشيرًا إلى صعوبة التعرف حاليًا على هوية الضحية من بين الضحيتين اللذين لقيا حتفهما.

واجتاحت فيضانات وسيول جارفة محافظة دهوك يوم الثلاثاء 19 من شهر آذار/مارس جراء موجة الأمطار الغزيرة مما تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص وإنقاذ أكثر من 100 آخرين.

يشار إلى أن العشرات من اهالي محافظة دهوك تركوا منازلهم حينها خوفا من الفيضانات والسيول التي ضربت معظم مناطق المحافظة.