بأجواء مُغبرة.. خيول تتسابق في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تنظيم سباق للخيول في إحدى المناطق المفتوحة، بمشاركة خيول عربية ومحلية.

ووثقت وكالة شفق نيوز، السباق الذي انطلق في أجواء ترابية، شاركت فيها 20 صنفاً من الخيول المحلية والعربية، ومتسابقون من مختلف أنحاء العراق.

وسبق للمديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، أن أعلنت بقوت سابق من اليوم، عن انخفاض مستوى الرؤية في محافظات ومناطق الإقليم، ومحافظة كركوك، بسبب ارتفاع مستوى الغبار.