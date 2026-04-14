بإجراءات مشددة واستثنائية.. لالش يستقبل الإيزيديين بطقوس دينية محدودة (صور)

شفق نيوز- نينوى

أحيا أتباع الديانة الإيزيدية في العراق والعالم، يوم الثلاثاء، مراسم استقبال السنة الإيزيدية الجديدة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن إعداداً من الإيزيديين توافدوا على معبد لالش في قضاء شيخان ضمن محافظة نينوى للاحتفال بالسنة الإيزيدية الجديدة.

واضاف مراسلنا أن المعبد لم تتم فيه إقامة المراسم والطقوس الدينية بالكامل بسبب غياب "بابا شيخ الإيزيديين" والمجلس الروحاني للديانة نظراً للظروف الأمنية في المنطقة.

وتابع المراسل الذي سُمح له بالتصوير بموافقة خاصة من إدارة المعبد والأجهزة الأمنية، أن الإجراءات الأمنية في المكان كانت مشددة واستثنائية.

وكان المجلس الروحاني الإيزيدي قد أعلن في وقت سابق إلغاء إقامة الصلوات والطقوس الدينية في لالش في استقبال السنة الجديدة هذا العام بسبب الظروف الأمنية الراهنة.