بيئة كوردستان: انبعاثات "النشاطات البشرية" أكبر عوامل التغير المناخي

شفق نيوز/ أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة البيئة في اقليم كوردستان عبد الرزاق خيلاني، يوم الثلاثاء، أن الانبعاثات الناتجة عن النشاطات البشرية هي أبرز أسباب التغير المناخي في البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة البيئة في اقليم كوردستان عبد الرزاق خيلاني لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بدعوة من ممثلية وزارة الثقافة والسياحة والآثار في الحكومة الاتحادية قمنا بالقاء محاضرة حول تلوث عناصر البيئة والتغيرات المناخية والخطوات التي نقوم بها للتخفيف من آثار هذه التغيرات من خلال لجنة التغيرات المناخية الموجودة في الإقليم ونعمل على خطة التكيف وتخفيف الانبعاثات من خلال الوزارات المشتركة معنا في اللجنة".

وأضاف خيلاني أن "أبرز العوامل التي تتسبب بالتغير المناخي هي انبعاثات الناتجة عن النشاطات البشرية مثل زيادة عدد المركبات لعدم توفر المواصلات العامة وتوليد الطاقة الكهربائية عبر المولدات في الاحياء السكنية والابنية والمطاعم لعدم توفر الكهرباء الوطنية على مدار الساعة اضافة الى الانبعاثات التي تخرج من المعامل والمصافي العشوائية الموجودة حيث أن هذه كلها تساهم في تلوث الهواء وبالتالي يؤدي الى التغير المناخي".

وشارك خيلاني في جلسة نقاشية أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، حول التغير المناخي تحت عنوان (التغير المناخي التغير المناخي وتأثيره على البيئة) حضرها عدد من الشخصيات المعنية بالشأن البيئي وتقليل آثار التغير المناخي.

وتشير الإحصائيات إلى أن العراق يأتي في المرتبة الخامسة عالميا في قائمة أكثر الدول تضرراً بآثار التغير المناخي.