بيئة السليمانية تكشف عن نشاطاتها لعام 2023: عائداتنا تجاوزت 60 مليون دينار

شفق نيوز/ كشفت دائرة بيئة السليمانية، اليوم الخميس، عن النشاطات التي قامت بتنفيذها خلال عام 2023 والتي كانت تشتمل على محاور عديدة تهدف إلى تحسين البيئة واصلاحها، موكدا ان واردات صندوق البيئة في السليمانية تجاوزت 60 مليون دينار .

وقال مدير دائرة بيئة السليمانية ديار شيخ غريب في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "دائرتنا عملت وفق خطة مدروسة خلال العام الماضي وضمن محاور عديدة اتخذنا فيها إجراءات وخطوات كثيرة".

وأضاف أن "العام 2023 شهد منح 1006 اجازات لمشاريع مختلفة، كما تم رفض منح 16 اجازة لمشاريع مخالفة للأنظمة والتعليمات، كما تم اعداد 2183 كشفا متنوعا واخذ 1042 تعهد من أصحاب المشاريع وتم توجيه 128 ابلاغ و 70 عقوبة".

أما فيما يخص المساحات الخضراء اوضح انه "تم تشجير نحو 795 ألف متر مربع تقريبا إضافة إلى الجزرات المرتبطة بالشوارع والتي كانت تبلغ نحو 21 كم، اما بخصوص متابعة نوعية القطاعات، ففي مجال الماء تم أخذ 629 عينة وتم إجراء 15567 اختبارا".

وعن حملات التوعية البيئية أكد مدير دائرة البيئة أنه تم "خلال عام 2023 القيام ب38 حملة بيئة مختلفة في شتى المجالات والطرق".

وعن عائدات صندوق البيئية بين شيخ غريب ان "عائديات صندوق بيئة محافظة السليمانية بلغت 61 مليونا و 131 الف و 400 دينار.