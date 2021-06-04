سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بيوم واحد.. 6 وفيات و610 إصابات بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-04T18:04:52+0000
بيوم واحد.. 6 وفيات و610 إصابات بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بتسجيل ٦ وفيات و٦١٠ إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي ٧١٠ مرضى خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ٩٢ إصابة سجلت في أربيل، و٢٤٦ في السليمانية، و٢٢٤ في دهوك، و٥ في حلبجة، و٣٧ في گرمیان، و٦ في رابرين.

أما حالات التعافي، وفق البيان، فقد توزعت: ٢١٠ في أربيل، و٢٢٩ في السليمانية، و١٩٨ في دهوك، و١٤ في حلبجة، و٥٠ في گرمیان، و٩ في رابرين.

وأضافت الوزارة أن 4 وفيات جديدة سجلت في دهوك، وواحدة في كل من أربيل والسليمانية.

وبذلك، ارتفع مجمل الإصابات في الإقليم منذ ظهور الجائجة إلى ١٧٢٤٨٣، بينها ٤٣٠٨ وفاة، و ١٥٩٣٣٤ حالة شفاء، وفق أرقام الوزارة.

related

كوردستان تسجل 11 وفاة وأكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-05-04 15:07:44
كوردستان تسجل 11 وفاة وأكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إصابات كورونا في إقليم كوردستان بـ98 حالة جديدة و3 وفيات

Date: 2021-02-12 10:52:38
ارتفاع إصابات كورونا في إقليم كوردستان بـ98 حالة جديدة و3 وفيات

إقليم كوردستان يسجل 500 حالة تعافٍ من كورونا بيوم واحد

Date: 2020-09-12 12:49:52
إقليم كوردستان يسجل 500 حالة تعافٍ من كورونا بيوم واحد

كورونا كوردستان.. 5 وفيات و670 إصابة جديدة خلال يوم واحد

Date: 2021-05-27 17:47:30
كورونا كوردستان.. 5 وفيات و670 إصابة جديدة خلال يوم واحد

وفاة واحدة و199 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-02 15:10:40
وفاة واحدة و199 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

خلال 24 ساعة.. 19 وفاة و769 إصابة بكورونا في كوردستان

Date: 2020-10-10 13:20:55
خلال 24 ساعة.. 19 وفاة و769 إصابة بكورونا في كوردستان

إقليم كوردستان يسجل رقمياً قياسياً بإصابات كورونا

Date: 2020-07-30 17:27:26
إقليم كوردستان يسجل رقمياً قياسياً بإصابات كورونا

تراجع ملحوظ بعدد الاصابات بكورونا في إقليم كوردستان وتسجيل 573 حالة جديدة

Date: 2020-11-14 11:51:39
تراجع ملحوظ بعدد الاصابات بكورونا في إقليم كوردستان وتسجيل 573 حالة جديدة