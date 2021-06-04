بيوم واحد.. 6 وفيات و610 إصابات بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بتسجيل ٦ وفيات و٦١٠ إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي ٧١٠ مرضى خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ٩٢ إصابة سجلت في أربيل، و٢٤٦ في السليمانية، و٢٢٤ في دهوك، و٥ في حلبجة، و٣٧ في گرمیان، و٦ في رابرين.

أما حالات التعافي، وفق البيان، فقد توزعت: ٢١٠ في أربيل، و٢٢٩ في السليمانية، و١٩٨ في دهوك، و١٤ في حلبجة، و٥٠ في گرمیان، و٩ في رابرين.

وأضافت الوزارة أن 4 وفيات جديدة سجلت في دهوك، وواحدة في كل من أربيل والسليمانية.

وبذلك، ارتفع مجمل الإصابات في الإقليم منذ ظهور الجائجة إلى ١٧٢٤٨٣، بينها ٤٣٠٨ وفاة، و ١٥٩٣٣٤ حالة شفاء، وفق أرقام الوزارة.