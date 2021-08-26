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بيوم واحد.. 19 وفاة و1626 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-26T14:29:59+0000
بيوم واحد.. 19 وفاة و1626 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تسجيل ١٩ وفاة و١٦٢٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي ٢٢٣٤ مريضا من الجائحة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٢٢٢١ فحصا جديدا اسفرت عن اكتشاف ١٦٢٦ اصابة جديدة بالفيروس، مبينا ان ٢٢٣٤ مصابا اكتسبوا الشفاء التام خلال المدة ذاتها.

وكشف بيان الوزارة عن وفاة 19 مصابا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس بـ 21871 شخصا، خرجوا جميعا من الحجر،  فيما كان مجموع الفحوصات التي اجرتها الوزارة خلال المدة الماضية 2796112 فحصا، اسفرت عن اكتشاف 286276 حالة اصابة بالفيروس خلال المدة نفسها.

وفيما اجمل البيان عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس منذ ظهور المرض بـ 239295 مصابا مقابل بقاء 41679 مصابا تحت العناية الطبية ووفاة 5302 مصابا لحد الان.

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