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بيوم واحد.. 1117 إصابة و13 وفاة بكورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-22T13:10:11+0000
بيوم واحد.. 1117 إصابة و13 وفاة بكورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، تسجيل ١٣ وفاة و١١١٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت ٨٤٥٧ فحصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، كشفت النتائج إصابة ١١١٧ شخصا بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة ١٣ آخرين جراء المرض.

وأضافت أن ١٠٣٦ مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء خلال الفترة ذاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ٣٢٢٤٧٦ حالة منذ ظهور الجائحة، بينها ٥٧٤٥ وفاة، و ٢٨٨٦٣٧ حالة شفاء، ولا يزال ٢٨٠٩٤ مريضا يتلقون الرعاية الطبية.

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