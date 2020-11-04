بيوم واحد.. نحو ألف إصابة و28 وفاة جديدة بكورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل 28 حالة وفاة، ونحو ألف إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى أكثر من 400 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 6670 فحص جديد بواقع: 2278 أربيل، 1649 السليمانية، 2299 دهوك، 45 حلبجة، 213 كرميان، 86 رابرين.

واضافت انها سجلت 962 إصابة جديدة بالفيروس وعلى هذا النحو: 392 أربيل، 197 السليمانية، 283 دهوك، 16 حلبجة، 58 كرميان، 16 رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 404 مصابين وكالاتي: 114 أربيل، 19 السليمانية، 205 دهوك، 22 حلبجة، 39 كرميان، 4 رابرين.

واشار البيان الى وفاة 28 مصابا بالوباء وكما يأتي: 5 أربيل، 7 السليمانية، 9 في دهوك، و4 في حلبجة، وحالة واحدة في كرميان، وحالتان في رابرين.

وتابع البيان ان إجمالي اعداد الإصابات منذ تفشي الجائحة في إقليم كوردستان ولغاية الآن وصل الى 80413 بينما تماثل من بينهم 50698 مصابا للشفاء التام ما يزال 27155 قيد العلاج توفي 2560 مصابا.



