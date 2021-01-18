بيوم واحد.. حالتا وفاة و97 إصابة جديدة بكورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 963 شخصاً من الفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان رقم 327 للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4598 فحصا جديدا من بينها 1899 فحصا في اربيل و558 في السليمانية و2110 في دهوك و18 في كرميان و13 في رابرين، مبينا ان الفحوصات اظهرت اصابة 97 شخصا بالفيروس من بينهم 21 في اربيل و31 في السليمانية و45 في دهوك.

ولفت البيان الى اكتساب 963 مصابا الشفاء من بينهم 381 في اربيل و175 في السليمانية و324 في دهوك و35 في كرميان و48 في رابرين، مؤكدا وفاة مصابين اثنين فقط احدهما في السليمانية والاخر في كرميان.

وعن مجموع الاشخاص الذين تم حجرهم، فقد اكد البيان حجر 21871 شخصا خرجوا جميعا من الحجر، فيما اكد ان الوزارة اجرت 1004917 فحصا من بينها 348549 في اربيل و213383 في السليمانية و435602 في دهوك و7383 في حلبجة، مشيرا الى اصابة 105171 شخصا بالفيروس من بينهم 36613 في اربيل و30396 في السليمانية و35063 في دهوك و3099 في حلبجة.

ونوه البيان الى ان مجموع المصابين الذين اكتسبوا الشفاء في الاقليم بلغ 87748 مصابا من بينهم 31450 في اربيل و25029 في السليمانية و28313 في دهوك و2956 في حلبجة، فيما اكد بقاء 13982 مصابا تحت العناية الطبية من بينهم 4244 في اربيل و3687 في السليمانية و6051 في دهوك.

اما عن مجموع الوفيات جراء الاصابة بالفيروس في اقليم كوردستان فقد اشار البيان الى وفاة 3441 مصابا من بينهم 919 في اربيل و1680 في السليمانية و699 في دهوك و143 في حلبجة.