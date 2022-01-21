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بيوم واحد.. حالتا وفاة ونحو 1500 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-21T16:12:20+0000
بيوم واحد.. حالتا وفاة ونحو 1500 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل حالتي وفاة وقرابة ١٥٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت ٦٧٨١ فحصا خلال ٢٤ ساعة الماضية، اظهرت اكتشاف ١٤٩٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن مريضين اثنين توفيا جراء الإصابة بالفيروس، بينما تماثل ٤٥٤ مصابا للشفاء من الفيروس.

وبشأن الأرقام الإجمالية، قالت الوزارة إن عدد الإصابات الكلي في إقليم كوردستان وصل إلى ٣٩٥٨٤٨، بينها ٧١٨٠ وفاة، و٣٧٤٩٦٨ حالة شفاء.

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