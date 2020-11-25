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بيوم مناهضة العنف ضد المرأة.. قوباد طالباني يزور "المقبرة الملعونة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-25T13:50:41+0000
بيوم مناهضة العنف ضد المرأة.. قوباد طالباني يزور "المقبرة الملعونة"

شفق نيوز/ زار نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني يوم الأربعاء مقبرة تضم رفات مئات النساء اللاتي قضين على يد ذويهن وأقربائهن على مر سنوات الماضية بدافع "غسل العار".

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق اليوم الأربعاء.

وأفاد مكتب طالباني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "زار قبور تلك النساء اللواتي قتلن بسبب العنف، وبعد قتلهن لم يكن ذووهن على استعداد لدفنهن، وتم دفنهن في قبور بلا شواهد".

وأضاف أن طالباني قام بترميم وإصلاح القبور التي لا شواهد لها، مطالبا البلدية بعدم دفن النساء بلا شواهد من الان فصاعدا.

وتضم المقبرة، الواقعة على أطراف المدينة، قبور مئات النساء اللاتي قضين على يد ذويهن وأقربائهن على مر سنوات الماضية بدافع "غسل العار".

ولا تحمل شواهد القبور الحجرية البسيطة أية أسماء، ولا يزورها أحد، ويسود السكان في المكان إلى درجة تصم الآذان وكأن المقبرة "ملعونة".

وتكتفي البلدية بوضع رقم على كل قبر وتحتفظ بالمعلومات عن المدفونين فيها في سجلاتها.

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