بيوم مناهضة العنف.. رجل يهاجم زوجته و والدتها بسكين في السليمانية

شفق نيوز/ افاد المتحدث باسم شرطة محافظة السليمانية سركوت احمد يوم الاربعاء ان رجلا اقدم على اصابة زوجته و والدتها بجروح عندما هاجمهما بالسلاح الابيض في منطقة "طاسلوجة".

واوضح احمد في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان الرجل قصد منزل اهل زوجته في "طاسلوجة" و وجه عدة طعنات بسكين لزوجته و والدتها مما اسفر عن اصابتهما بجروح نقلا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

واردف بالقول، ان قوات الشرطة القت القبض على الرجل بعد الحادث، الذي حصل بسبب مشكلة اجتماعية، مشيرا الى ان المتهم اودع بالحبس بأمر قضائي، وفتح له ملف تحقيقي.

ويتزامن هذا الحادث مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.