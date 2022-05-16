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بيوم الأرض.. جامعة كوردستان تبحث التحديات التي تواجه البيئة في الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-16T14:47:22+0000
بيوم الأرض.. جامعة كوردستان تبحث التحديات التي تواجه البيئة في الإقليم

شفق نيوز/ تعقد جامعة كوردستان يوم الخميس المقبل، مؤتمرا لبحث المشاكل البيئية في إقليم كوردستان العراق ودور الحكومة في مواجهتها بمشاركة مجموعة من المختصين والأكاديميين.

وقال د. دارا قاسمي مدير مركز الدراسات البيئية في جامعة كوردستان أربيل لوكالة شفق نيوز؛ إن "المؤتمر يضم ندوتين الأولى باستضافة عبد الرحمن صديق رئيس هيئة البيئة في إقليم كوردستان والثانية لوزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان العراق بيكرد طالباني لمناقشة دور الحكومة في مواجهة مشاكل البيئة والمعوقات والتحديات التي تواجه الحكومة في حماية البيئة".

وأشار قاسمي الى ان "يوم الأرض هو حدث مهم يتم الاحتفال به سنويًا في 193 دولة"؛ مؤكدا أن "يوم الأرض هو علامة على اهتمام المجتمع بالبيئة وطرق نشر الوعي البيئي". 

ويحتفل العالم بيوم الأرض في 22 أبريل نيسان إلا أنه وبحسب قول قاسمي اجلوا احياءه الى يوم الخميس المقبل لأسباب تنظيمية. ورفع شعار "استثمر في كوكبنا" ليوم الأرض للعام 2022.

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