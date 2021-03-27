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بيوم المسرح.. تقديم عرض بالهواء الطلق في أربيل (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-27T16:11:02+0000
بيوم المسرح.. تقديم عرض بالهواء الطلق في أربيل (صور)

شفق نيوز/ قدم مجموعة من الشابات والشباب، السبت، عرضاً مسرحياً في الهواء الطلق وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.

وأقيم العرض في متنزه "شار" قرب قلعة أربيل الأثرية وسط المدينة من قبل فرقة الفنون الشعبية بحضور المحافظة اوميد خوشناو.

وقال مخرج المسرحية احمد مشختي لوكالة شفق نيوز، إن "هذا العمل ياتي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمسرح"، منوها إلى أن الفرقة قدمت العراق يوم أمس في دهوك واليوم في أربيل ويعتزمون تقديمه غدا في السليمانية.

وأشار إلى أن الفرقة لم تحصل على الموافقة لغاية الآن لتقديم العرض في كركوك.

وأضاف مشختي أن "الهدف من العرض المسرحي خلق شعور قومي لدى الجيل الحالي من الشباب، وتوحيد الخطاب الكوردي واحترام عائلات الشهداء"، منوها إلى أن العرض يحمل مدلولات سياسية ورسائل يريدون توجيهها الى شعب كوردستان.

وقدم العرض المسرحي من قبل 22 شابة وشابا بدعم من اتحاد شبيبة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتاسست فرقة الفنون الشعبية في دهوك سنة 1997 وتضم 35 عضوا وقدمت العديد من العروض المسرحية في الداخل وخارج البلاد.

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