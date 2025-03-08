بيوم المرأة.. تحرير 1214 إيزيدية من داعش ودعوات لإنقاذ باقي المحتجزات

شفق نيوز/ أعلن مكتب شوون المختطفين والمختطفات في إقليم كوردستان العراق، يوم السبت، عن نجاحه في تحرير 3585 إيزيدياً من قبضة تنظيم داعش من بينهم 1214 امرأة وذلك ضمن الجهود المستمرة لإنقاذ الضحايا الذين اختطفهم التنظيم خلال اجتياحه لمناطق سنجار في عام 2014.

وأوضح مدير المكتب، حسين قائدي، لوكالة شفق نيوز، أن "تنظيم داعش اختطف أكثر من 6200 شخص إيزيدي خلال تلك الفترة، ولا يزال مصير 2590 منهم مجهولاً حتى الآن"، مؤكداً، أن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بتوجيهات مباشرة من رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني"، مشدداً على "التزام المكتب بمواصلة الجهود حتى تحرير آخر مختطف إيزيدي".

وبشأن أماكن تواجد المفقودين، أشار قائدي، إلى أن أغلبهم يعتقد أنهم موجودون داخل سوريا بينما يتوزع آخرون في العراق ودول أخرى.

وفي مناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس/آذار من كل عام، وجه قائدي، نداءً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك العاجل من أجل إنقاذ ما تبقى من النساء والأطفال الإيزيديين المحتجزين لدى تنظيم داعش، مشدداً على الحاجة إلى جهود دولية منسقة لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.

وفي 15 أغسطس/ آب من عام 2014 حاصر عناصر تنظيم "داعش" قرية "كوجو" جنوب غرب سنجار وقتلوا المئات من الرجال وسبوا النساء في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث.

وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن مساعي تحرير الإيزيديين المختطفين من قبل تنظيم داعش لن تتوقف حتى تحرير آخر مختطف، والكشف عن مصائرهم.

وتشير التقديرات إلى أن تنظيم "داعش" اختطف أكثر من 6,400 امرأة وطفل إيزيدي، إذ تم استعباد النساء والفتيات في ذاك الوقت، بينما تم تجنيد بعض الأطفال قسراً كمقاتلين في صفوف التنظيم.