بيوم الصحافة الكوردية .. نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية "حماية الكلمة الحرة"

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، على مواصلته في تأمين البيئة الملائمة للعمل الصحفي في الاقليم، داعيا الصحفيين الى الالتزام بالمهنية والحياد والمصداقية في ممارسة عملهم.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية الـ127 لإصدار جريدة (كوردستان) من قبل الأمير مقداد مدحت بدرخان، والذكرى الـ27 لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني "أهنئ بحرارة ومن القلب جميع صحفيي وإعلاميي كوردستان،آملاً لهم المزيد من التقدم، والنجاح الدائم".

وأكد أيضا على الالتزام "بحرية الصحافة والتعبير، وعلى أهمية وضرورة حماية الكلمة الحرة كأحد الأسس الرئيسة للديمقراطية والتقدم والمجتمع الصحي والآمن". كما شدد رئيس الإقليم على أن "سنواصل العمل على تأمين البيئة الملائمة للعمل الصحفي التي تضمن الوصول إلى المعلومات وتخلو من كل القيود والحواجز، وكذلك سنعمل على حل أي انتهاكات في إطار قانون الصحافة".

وأضاف "نحن نؤمن بأن الصحافة الحرة، والشجاعة، والمسؤولة والناقدة، شريك رئيس في بناء كوردستان أكثر عدالة وتقدماً. لذا، وفي هذه المناسبة، نشجع كما فعلنا دائماً، الصحفيين على الالتزام بالمهنية والحياد والمصداقية وتجنب المبالغة والخطاب المتشنج، ووضع المصلحة العليا للبلد والسلم المجتمعي فوق كل اعتبار، وممارسة دورهم الفاعل في توطيد ثقافة التعددية والتعايش وقبول الآخر والتسامح".

وتابع الرئيس نيجيرفان بارزاني القول إنه "في هذا اليوم، نستذكر بتقدير شهداء الصحافة الكوردستانية وجميع الذين قدموا التضحيات في سبيل إيصال الحقيقة وخدمة المجتمع، ونقيّم عالياً دور المنظمات المحلية والدولية في مراقبة حرية التعبير في كوردستان، ونؤكد لهم أننا نستفيد من تقاريرهم في تطوير البيئة الإعلامية والصحفية في بلدنا".