بيوم السينما العالمي.. السليمانية تطلق 12 فيلماً كوردياً

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاثنين، فعاليات اليوم العالمي للسينما بمشاركة 12 فلماً سينمائيا كوردياً قصيراً تتناول مواضيع مختلفة تتمثل بالواقع في المجتمع الكوردي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن افتتاح الافلام لليوم الاول اقيم في قاعة الفن بمدينة السليمانية بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد ومحبي الفن السينمائي, وتم خلال العرض تكريم عدد من السينمائيين الكورد لدورهم الريادي في انماء الحركة السينمائية في الاقليم.

ويقول "سردار علي"، احد مشرفي العرض لوكالة شفق نيوز، إنه يوماً سعيداً للسينما وفي السليمانية عاصمة الفن والثقافة في الاقليم, مشيراً إلى أن وزارة الثقافة والشباب في اقليم كوردستان بادرت بالتعاون مع قسم السينما بافتتاح هذا العرض لـ 12 فلماً قصيراً ولأول عرض لها ويستمر ليومين.

أما "دانا كريم"، وهو أحد المخرجين الذين شاركو بالعرض، فقال إنه شارك بفيلم "كجا با"، مبيناً أنه فيلماً قصيراً من اخراجه يتحدث عن الحالة الاجتماعية للمرأة الكوردية, موضحاً أنه سيتم مشاركة الفلم في المحافل السينمائية الدولية.

ودعا كريم المعنيين للاهتمام بهذا الفن الذي يعتبر من الفنون المهة لتعريف الشعوب من خلال المشاركة في المهرجانات الخارجية.

بدوره قال "محمد فتاح" وهو احد زوار العرض السينمائي ومدير الثقافة في السليمانية "سابقا"، إن السينما تحتاج إلى تعاون الجميع من حكومة ومؤسسات فنية لترتقي نحو الامام, موضحاً لشفق نيوز، أن السينما الكوردية ورغم انجازاتها في الداخل والخارج لكنها تحتاج الى النهوض وتوفير موارد مالية لتكون سباقة مع مسيرة السينما العالمية.