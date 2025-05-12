بيوم التمريض العالمي.. مطالبات من السليمانية بتعيين الخريجين والمساواة بالرواتب (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية، يوم الاثنين، احتفالاً فنياً وثقافياً نظمته نقابة الكوادر الصحية بمناسبة يوم التمريض العالمي، وسط حضور رسمي وفني لافت، تخلله تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الكوادر التمريضية، وتجديد المطالبات بتحقيق الإنصاف الوظيفي والمهني للممرضين في إقليم كوردستان.

ويُحتفل بيوم التمريض العالمي في 12 أيار/مايو من كل عام، تخليداً لذكرى ميلاد "فلورنس نايتنغيل"، رائدة التمريض الحديث، ويهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه الكوادر التمريضية في رعاية المرضى وتعزيز الأنظمة الصحية في العالم، فضلاً عن كونه مناسبة لتكريم العاملين في هذا القطاع الحيوي وتأكيد أهمية دعمهم مهنياً وإنسانياً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاحتفال تضمن افتتاح المقر الرسمي لنقابة الكوادر الصحية في محافظة السليمانية، إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية جسدت دور الممرضين في خدمة المجتمع، وأبرزت التحديات التي تواجههم على الصعيدين المهني والمعيشي.

إلى ذلك، ذكر رئيس نقابة الكوادر الصحية في السليمانية، هاوزين عثمان، أن "الاحتفال بيوم التمريض العالمي هو مناسبة مهمة لتجديد مطالبنا المشروعة، وفي مقدمتها تعيين خريجي كليات التمريض والصحة في إقليم كوردستان، والذين ينتظرون فرص التوظيف منذ سنوات".

وأضاف عثمان، أن "هناك حاجة ملحة إلى مساواة رواتب الكوادر التمريضية في الإقليم مع نظرائهم في بقية المحافظات العراقية، بل ومع الممرضين في دول الشرق الأوسط من حيث الدرجات الوظيفية والمؤهلات".

وأشار إلى أن "الكوادر التمريضية تعاني من تأخر الرواتب وتراكمها، بالإضافة إلى غياب الدعم اللازم لتطوير مستواها العلمي والأكاديمي، وهو ما يتطلب تحركاً جدياً من وزارة الصحة في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وطالبت النقابة، من خلال الاحتفال، الجهات المعنية بمتابعة هذه المطالب، وفتح باب الحوار المباشر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق بيئة عمل عادلة ومحفّزة للعاملين في القطاع الصحي.

وأكدت نقابة الكوادر الصحية أن تحسين أوضاع الممرضين ليس مطلباً نقابياً فحسب، بل هو ضرورة لضمان استقرار النظام الصحي وتطوير خدمات الرعاية في الإقليم، مشددة على استمرارها في الدفاع عن حقوق الكوادر التمريضية بكافة الوسائل المشروعة.