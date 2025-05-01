بيومهم العالمي.. عمال دهوك يشكون الإهمال والنقابة تحصي الضحايا وأعداد العاملين

شفق نيوز/ أحصت نقابة عمال كوردستان في دهوك، يوم الخميس، ضحايا العمال منذ بداية هذا العام، وبينما كشفت عدد العاملين المحليين والأجانب في المحافظة، دعت حكومة إقليم كوردستان إلى اتخاذ خطوات جدية وعملية لتحسين أوضاع العمال.

ويصادف اليوم عيد العمال العالمي، وهو يوم الاحتفال بالعمال في الأول من شهر أيار/مايو من كل عام، وهو يوم مخصص لدعم العمال والنضالات التي قاموا بتحقيقها على مدى السنوات، وفي أغلب الدول يتم إعلان هذا اليوم بكونه عطلة رسمية تكريماً للعمال.

وقال رئيس نقابة عمال كوردستان في دهوك، ولات أوزماني لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة من العمال فقدوا حياتهم هذا العام أثناء أدائهم لأعمالهم في مواقع مختلفة داخل المحافظة كما أُصيب عامل آخر بجروح بليغة أثناء العمل.

وأوضح، أن محافظة دهوك تضم أكثر من مئة ألف عامل محلي بالإضافة إلى نحو 15 ألف عامل أجنبي يزاولون أعمالاً مختلفة في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات.

وفي مناسبة عيد العمال العالمي، دعا أوزماني حكومة إقليم كوردستان، إلى اتخاذ خطوات جدية وعملية لتحسين أوضاع العمال، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من هذه الفئة تعاني من الإهمال والتهميش.

وطالب رئيس نقابة عمال دهوك، بإنشاء مستشفى خاص لتقديم الرعاية الصحية للعمال يتولى معالجة الإصابات المرتبطة بطبيعة العمل.

كما دعا أوزماني، إلى تفعيل صندوق الضمان الاجتماعي المخصص للعمال بحيث يضمن لهم تعويضات مالية خلال فترات البطالة أو التوقف القسري عن العمل.

من جهتهم، أعرب عدد من العمال في محافظة دهوك عن استيائهم من واقعهم المهني والمعيشي، مؤكدين أنهم يواجهون صعوبات يومية في سبيل توفير لقمة العيش في ظل غياب تام للدعم حكومي.

وقال محمد حاجي، أحد العمال المحليين، لوكالة شفق نيوز، إن العامل في كوردستان لا يتمتع بأي نوع من الحقوق ويعمل ساعات طويلة دون حماية من الحوادث أو حتى وجود تأمين صحي بسيط.

وأضاف، أن الحكومة لم تعرهم أي اهتمام رغم أن العمال هم أساس كل تقدم وتنمية في المجتمع.

وأشار جبار دوسكي، عامل آخر، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن العمالة الأجنبية أصبحت تغطي مساحة كبيرة من سوق العمل في دهوك، مما انعكس سلباً على فرص العمل المتاحة للعمال المحليين.

ولفت، إلى أن أرباب العمل باتوا يفضلون العمال الأجانب بسبب انخفاض أجورهم وهو ما يقلل من حظوظ العمال المحليين في الحصول على الوظائف.

ودعا الجهات المعنية إلى النظر بجدية في هذه المسألة واتخاذ خطوات تعيد التوازن إلى سوق العمل وتمنع الظلم والتهميش بحق العاملين المحليين.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف رئيس اتحاد نقابات عمال كوردستان، هه‌نگاو عبد الله، في بيان اليوم، عن إحصاءات رسمية حديثة أظهرت أن نحو 35 ألف امرأة يعملن في إقليم كوردستان، من بين أكثر من 194 ألف عامل مسجل لدى الجهات المعنية.

وقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في بيان اليوم، تهانيه إلى عمال كوردستان والعراق والعالم بمناسبة الأول من أيار، يوم العمال العالمي، مثمناً جهودهم وتفانيهم في البناء والإعمار ومساهمتهم الفعالة في تطوير وازدهار البلاد.

فيما كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة العراقية، أحمد الأسدي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، اليوم، أن وزارته ستطلق حملة تفتيشية كبرى لمعالجة ملف العمال الأجانب غير القانونيين في العراق، في حين أكد سعي الوزارة للمطالبة بحقوق العمال العراقيين.