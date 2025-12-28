بين 30 و50 سنتيمترا.. الثلوج تغطي أربيل ودهوك (صور)

شفق نيوز- أربيل/ دهوك

تعرضت المناطق الجبلية، ولاسيما التابعة لمحافظة أربيل، يوم الأحد، لموجة تساقط ثلوج كثيفة، مما أدى إلى تراكمات تجاوزت الـ30 سنتيمترا في عدة مناطق، فيما تعمل فرق صيانة الطرق والجسور بمحافظة دهوك، على فتح الطرق الرئيسية في عموم المحافظة بعد موجة كثيفة أيضا من تساقط الثلوج.

وقال كمال رؤوف، مشرف فرق الإنقاذ وتنظيف الطرق في مديرية صيانة وحماية الطرق الخارجية في أربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الثلوج غطت مساحات واسعة، وأن سماكتها في جبل سفين وحده وصلت إلى 30 سم حتى الآن".

وأضاف رؤوف أن "الموجة شملت أيضاً مناطق: مرتفعات سبيلك. ومنطقة زينة تير. وجبل كورك. و سفوح جبال قنديل والمناطق والحدودية الرابطة بين أربيل وكل من إيران وتركيا".

وبسبب الكثافة العالية للثلوج التي تجاوزت في بعض تلك المناطق حاجز الـ 30 سم، دعا رؤوف المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، طالباً منهم عدم استخدام الطرق الجبلية إلا في حالات الضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم ولإتاحة المجال أمام فرق التنظيف لإدامة فتح الطرق.

وأشار المشرف الميداني إلى أن التوقعات الجوية تشير إلى اشتداد تأثير الموجة خلال ليلة اليوم، حيث من المتوقع أن تزداد كثافة الهطول، مع احتمالية وصول تساقط الثلوج إلى المناطق السهلية والمنخفضة أيضاً.

وإلى دهوك، أفاد كمال محمد، مسؤول اعلام مديرية صيانة الطرق والجسور في محافظة دهوك، لوكالة شفق نيوز، أن "فرق المديرية تواصل فتح الطرق الرئيسية في عموم المحافظة بعد موجة كثيفة من تساقط الثلوج".

واضاف محمد ان "الفرق تمكنت من فتح طريق سبيندار وبرياش وناحية جمانكي والقرى التابعة لها، وكذلك الطرق الرئيسية في ناحية كاني ماسي الحدودية"، مبينا ان "كمية الثلوج في كاني ماسي وصلت الى 25 سنتيمترا وفي ناحية جمانكي عشرة سنتيمترات بينما بلغت سماكة الثلوج في قمم جبل كارة مترا ونصف المتر".

واوضح أن "آليات ازالة الثلوج تواجه تحديات بسبب خروج المواطنين الى المناطق الثلجية، مما يتسبب بازدحام وتعطل حركة السير على بعض الطرق التي تعمل عليها فرق المديرية".