بين أربيل وطهران.. شراكة جديدة تفتح الأبواب أمام العمال والاستثمارات

شفق نيوز/ أعلنت محافظتا أربيل وطهران، التوصل إلى اتفاق ثنائي لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وذلك عقب الاجتماع الأول الذي جمع محافظ أربيل أوميد خوشناو ومحافظ طهران محمد صادق معتمديان بحضور وفدين رسميين من الجانبين في مبنى محافظة طهران.

وذكرت محافظة أربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاتفاق يهدف إلى توسيع المصالح الاقتصادية المشتركة بين الجانبين من خلال عدد من البنود التي ركزت على تسهيل إصدار تصاريح العمل لمواطني المحافظتين في مجالات التجارة والخدمات المصرفية وتعزيز التمثيل التجاري الإيراني في أربيل".

كما نص الاتفاق، بحسب البيان، على تسهيل الإجراءات الجمركية في حال نجاح أربيل في جهودها مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتقليل الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات العلمية.

وأضاف أن "الاتفاق شمل كذلك تنظيم تبادل الوفود التجارية وإقامة المؤتمرات والمعارض التجارية إلى جانب تبادل الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بقوائم البضائع والشروط المعتمدة في كلا المحافظتين".

وأكد الجانبان، على "أهمية توسيع التعاون الفني والهندسي خاصة في مجالات البناء والتشييد إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات السياحة العلاجية والخدمات التعليمية والطبية والدوائية وكذلك في مجالات الثقافة والرياضة".

كما أبدت المحافظتان، وفقاً لنفس البيان، استعدادهما لتبادل المعلومات والنتائج البحثية في مجالات الصناعة والتقنيات الحيوية والهندسة الطبية والمشاريع العلمية وتكنولوجيا النانو مع تسهيل قبول طلبة أربيل في المؤسسات التعليمية التابعة لمحافظة طهران.

واتفق الطرفان على "عقد اجتماعات دورية مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية بالتعاون مع القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل والعلاقات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان مع طهران".